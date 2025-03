Iodonna.it - Miranda Priestly non sarebbe Miranda Priestly senza i suoi cappotti e tailleur. Ecco qualche speculazione sui look del sequel.

Dopo vent’anni, il Diavolo veste ancora Prada? La risposta è sì. Il 30 novembre 2024 sono iniziate le riprese deldel cult che vede come protagonista l’intramontabile Meryl Streep, nei panni dell’altrettanto intramontabile. La data di uscita ufficiale de Il Diavolo Veste Prada 2 non è stata ancora stata annunciata, ma alcune indiscrezioni suggeriscono che potrebbe arrivare nelle sale alla fine del 2025 o nel 2026, proprio in coincidenza con il ventesimo anniversario del primo capitolo. Il red carpet dei Primetime Emmy Awards 2024 guarda le foto Il Diavolo Veste Prada: il dietro le quinte della modaIconico da ogni punto di vista, Il Diavolo Veste Prada ha avuto un impatto enorme nel mondo della moda, portando sul grande schermo il dietro le quinte di una rivista di alta moda ispirata a Vogue.