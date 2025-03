Lanazione.it - Minori e rischio terrorismo: progetto per difenderli

Leggi su Lanazione.it

C’è un altrotra i giovanissimi che l’attività svolta dalla Procura generale e dalla Procura per i minorenni ha portato alla luce, quello della radicalizzazione verso posizioni estremiste e terroristiche. La Procura generale di Perugia, d’intesa con la Procura distrettuale ordinaria e quella per i minorenni, anche per questo ha promosso un "Protocollo d’intesa in favore di soggetti minorenni inseriti in contesti criminali riconducibili ad organizzazioni terroristiche di matrice jihadista, suprematista, neonazista ed accelerazionista". L’accordo trova il proprio fondamento nella necessità di rafforzare la collaborazione tra le istituzioni giudiziarie, al fine di garantire una risposta efficace e coordinata in ordine ai fenomeni di radicalizzazione e coinvolgimento diin attività legate ad organizzazioni terroristiche.