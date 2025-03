Dayitalianews.com - Minacciano tre persone col coltello: “Pagateci la colazione…”. Due uomini denunciati in provincia di Latina

Minacciati con une costretti a un prelievo: incubo per tre cittadini indianiUna mattinata da incubo per tre cittadini indiani a, vittime di un’aggressione da parte di un gruppo di stranieri. Duedi origine tunisina, ritenuti i responsabili della rapina, sono stati arrestati dagli agenti della Polizia di Stato grazie a un intervento tempestivo.L’aggressione: rapina e minacce con un’armaL’episodio si è verificato in un bar poco distante dal centro città, dove tre cittadini indiani sono stati avvicinati da un gruppo di stranieri. Uno di questi ha sottratto il portafogli e il cellulare a una delle vittime, per poi minacciarle con un, obbligandole a pagare la loro colazione.Non contento, il rapinatore ha cercato di costringere le vittime a prelevare denaro dal bancomat, ma il tentativo non è andato a buon fine.