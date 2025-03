Formiche.net - Minacce ibride, l’alert dell’intelligence non cada nel vuoto. Scrive Elio Vito

La Relazione annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza, appena presentata al Parlamento dall’apposito Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, offre lo spunto per svolgere alcune riflessioni sui rischi e leche incombono sul nostro Paese, in un contesto internazionale particolarmente complesso e sconvolto da alcuni avvenimenti (a partire dall’invasione russa dell’Ucraina).La Relazione ha il pregio della chiarezza e della sinteticità, espone senza tanti giri di parole e senza mezzi termini questi rischi, con l’ausilio di infografiche che ne agevolano la lettura.Mi auguro che le Camere, come prevede la legge, esaminino approfonditamente e discutano francamente questo prezioso documento, non riservando tale compito solo al pur valoroso Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.