Abruzzo24ore.tv - Minacce e violenza domestica: Città scossa dal caso di un 34enne!

L'Aquila - Undi Avezzano denunciato per violenze enei confronti della ex compagna, mettendo in luce il problema dellain Abruzzo. Un grave episodio diha scosso ladi Avezzano, dove unè stato denunciato dalla propria ex compagna per atti difisica e. La denuncia, sporta dalla donna, ha portato all’intervento delle forze dell'ordine, che hanno avviato un'indagine per fare luce sulla vicenda. Il soggetto in questione, secondo le accuse, ha perseguitato la donna per un lungo periodo, minacciandola e aggredendola fisicamente, creando un ambiente di terrorismo psicologico e paura. L’incidente si inserisce purtroppo in un quadro di crescente preoccupazione per il fenomeno delladi genere in tutta Italia.