Millwall, la Federcalcio inglese chiede più di 3 giornate di squalifica per il portiere Roberts

Lavorrebbe che ildelLiamavesse unapiù lunga dopo l’entrata killer su Philippe Mateta. La scorsa settimane infatti, dopo 8 minuti gioco, l’attaccante del Crystal Palace si è scontrato con l’estremo difensore, protagonista di un’uscita decisamente scomposta, colpendo anche Mateta sul volto con la scarpa. Il centravanti è finito poi in ospedale con un trauma cranico e gli sono stati applicati 25 punti di sutura.Scontro trae Mateta: lapiù di 3diper ildelIl Guardian scrive:Aè stato mostrato un cartellino rosso per il grave fallo di gioco. Lo scontro è stato descritto dal presidente del Palace, Steve Parrish, come il “più spericolato” che avesse mai visto e laha chiesto più di tre partite diper il