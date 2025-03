Vanityfair.it - Millie Bobby Brown, perché alle ragazze non è permesso diventare donne? Ma le star della gen z potrebbero cambiare le cose

L’attrice, protagonistacopertina di Vanity Fair ora in edicola, ha pubblicato un video in cui denuncia le critiche dei media e dei social per il suo aspetto: «Questo è bullismo. Mi rifiuto di chiedere scusa per essere cresciuta». Purtroppo non è la prima giovanea ricevere attenzioni malsane fin da giovanissima, ma qualcosa sta cambiando