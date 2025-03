Movieplayer.it - Millie Bobby Brown copia il look di Gwyneth Paltrow del 1998: la risposta della diva

Leggi su Movieplayer.it

L'abito trasparente Giorgio Armani indossato dalla giovane stella alla premiere di Madrid del film Netflix The Electric State è lo stesso indossato danel. Nonostante le accuse di sembrare più vecchia,tira dritta per la sua strada. La star di Stranger Things continua a proporre questa nuova versione di sé sofisticata e platinata, come ha dimostrato alla premiere di Madrid del film Netflix The Electric State. L'attrice, accompagnata dal marito Jake Bonjovi, si è presentata sul red carpet con lo stesso abito trasparente Giorgio Armani sfoggiato danel 1988, suscitando la reazionecollega più anziana. L'interprete di Undici ha reso omaggio ain un post su Instagram che includeva due foto in cui l'attrice sfoggia un .