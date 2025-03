Zon.it - Millie Bobby Brown contro la stampa: “Criticare il mio aspetto è bullismo”

L’attriceha deciso di rispondere con fermezza agli attacchi mediatici sul suofisico, condividendo sui social i titoli di alcuni articoli che la riguardano e citando i nomi dei loro autori. “Non mi farete vergognare per il mio, per come mi vesto o per come mi presento”, ha dichiarato, condannando un certo tipo di giornalismo che, a suo dire, si trasforma in puro.L’attacco ai mediaIn un video di tre minuti pubblicato su Instagram, la protagonista di Stranger Things ha mostrato diversi titoli di giornale che hanato il suo look durante il tour promozionale di The Electric State, accusandola di essere “invecchiata male”. “Nessuna giovane donna o persona merita di essere messa sotto pressione o di subire commenti crudeli solo per il fatto di esistere”, ha affermato l’attrice.