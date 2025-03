Ilgiorno.it - Milano, spaccio in monopattino e i soldi nascosti nei croccantini per cani: due arresti e una denuncia

– Spacciavano droga ine, durante una perquisizione, sono stati trovati oltre 21mila euro in una confezione diper. La Polizia di Stato aha così arrestato due italiani, un uomo di 24 anni e una donna di 49 eto un'altra donna di 48 anni, sempre italiana. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Comasina, impegnati nella zona di piazza Gasparri e via Teano, hanno notato il 24enne su uneffettuare scambi sospetti. È poi entrato nella casa di una donna di 49 anni. Appena uscito insi è diretto verso via Comasina, dove ha effettuato altre consegne ed è tornato nell'appartamento. I poliziotti hanno perquisito l'appartamento e hanno trovato pezzi di hashish, cocaina, marijuana e pellicola per il confezionamento.