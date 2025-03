Lapresse.it - Milano: Sala, inchiesta urbanistica? Vivo preoccupato

, 5 mar. (LaPresse) – È? “Io, al momento non ho elementi per poter esprimere giudizi”. Così il sindaco di, Giuseppe, fuori dal liceo Parini, rispondendo a una domanda sull’arresto dell’ex dirigente dell’comunale, Giovanni Oggioni. “Leggo le agenzie, al momento non so nulla, non so i fatti imputati, non so se i fatti sono imputati a quando era in Comune, alla Commissione Paesaggio o quando lavorava per Ance. Non posso dire nient’altro. Appena capisco qualcosa, mi esprimerò”.