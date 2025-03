Lapresse.it - Milano, PizzAut svaligiata e danni per 7mila euro. Acampora: “Venite a mangiare”

“Mi svegliano la mattina presto, di soprassalto. ‘Nico, corri a Cassina perché qualcuno ha sfondato la porta del retro ed è entrato al ristorante. Tu corri a Cassina e ti accorgi che non c’è ritegno, che sfondano la porta die fanno quello che vogliono“. È il racconto di Nico, fondatore della pizzeria gestita da ragazzi con autismo, affidato ai social.Nel video, visibilmente commosso, mostra ial locale in cui ignoti si sono introdotti nella notte per rubare poche centinaia dicausandoper. “Si sono rubati il fondo cassa, si sono rubati le mance dei ragazzi. Si devono essere fatti male perché hanno lasciato dei soldi e delle macchie di sangue”, dice ancora. “Forse i ragazzi sono meglio di me perché uno di loro ha detto ‘speriamo non si siano fatti male'”.