Milano l’architetto Giovanni Oggioni arrestato per corruzione e falso

Leggi su Open.online

è statocon le accuse die depistaggio.è stato posto agli arresti domiciliari.è stato vice presidente della Commissione per il paesaggio del Comune didal 2021 e in precedenza dirigente dello Sportello unico per l’edilizia (Sue). Le indagini della procura, secondo l’accusa, hanno fatto emergere l’esistenza di un “sistema”, composto da componenti della Commissione per il Paesaggio, operatori economici, progettisti privati e soggetti interni all’amministrazione comunale milanese. Con il fine di favorire il rilascio di titoli edilizi illeciti e di realizzare operazioni immobiliari altamente speculative.L'articoloperproviene da Open.