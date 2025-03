Unlimitednews.it - Milano-Cortina 2026, Abodi “Pista bob pronta in una ventina di giorni”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “A che punto sono i lavori? Corriamo, corriamo, ma ce la faremo. Per quanto riguarda ladi bob, skeleton e slittino nel giro di unadila consegneremo”. Lo annuncia, ospite di “Storie Italiane” su Rai1, il ministro dello Sport, Andreain vista dei Giochi Invernali di. “Nonostante il tempo molto breve, le insidie di un cantiere e qualche piccolo sabotaggio, quelli che lavorano nel cantiere, coordinati da Simico, sono riusciti in un miracolo – aggiunge – Quello che abbiamo fatto tutti insieme in un anno, ognuno col suo ruolo, gli altri lo fanno nel doppio del tempo. A volte sfidiamo le nostre capacità ma alla fine ce la facciamo ed è motivo di soddisfazione. Saranno grandi Giochi”.Tra un anno esatto ci sarà la cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi: “Ormai ci siamo, ipasseranno più velocemente rispetto al passato, c’è emozione per quello che si sta determinando – ha proseguito– La Rai ci ha fatto fare a Parigi un grandissimo salto di qualità, non solo nella percezione del fenomeno sportivo ma anche in quella del fenomeno sociale e altrettanto verrà fatto per