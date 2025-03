Lapresse.it - Milano, corruzione in uffici Urbanistica: arrestato l’ex dirigente Oggioni

La guardia di finanza dihaquesta mattina all’albadell’del Comune die vice presidente della commissione per il paesaggio, l’architetto Giovanni, con accuse di, depistaggio e falso in un’inchiesta della Procura disulle pratiche edilizie alterate con più indagati.I militari del Nucleo di polizia economico finanziaria hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari disposta dal gip di, Mattia Fiorentini, su richiesta dei pubblici ministeri Marina Petruzzella, Paolo Filippini, Mauro Clerici e l’aggiunto Tiziana Siciliano.Le accuseDa quanto si apprende tra le accuse mosse dalla Procura al 68enne ci sarebbero consulenze remunerate per diverse decine di migliaia di euro fatte daa un’associazione di categoria dei costruttori e a un costruttore privato mentre era membro della commissione per il paesaggio (mandato 2021-2024) e il presunto tentativo di distruggere indizi di un proprio coinvolgimento dopo aver scoperto di essere già indagato (e rinviato a giudizio) in numerosi fascicoli aperti negli ultimi due anni sull’e i cantieri della città.