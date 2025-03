Milano arresto per ex dirigente Comune

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.30 Inchiesta aper la gestione urbanistica della città con arresti e perquisizioni. Ai domiciliari Giovanni Oggioni, ex direttore dello Sportello unico Edilizia deled ex componente della Commissione Paesaggio. I Pm milanesi gli contestano i reati di corruzione, falso e depistaggio. Perquisizioni ale nelle sedi dell'associazione costruttori Assimpredil-Ance e della società immobiliare Abitare In, che risultano indagate.