Milan, tutti in discussione. Tare ds e un nuovo tecnico. Conte e Allegri tra le ipotesi. Theo ai saluti, Leao in bilico

Ripartire e rifondare. Ai livelli. È l’imperativo d’obbligo e d’attualità a Casa. Dovuto al nono posto in campionato, a -11 dalla zona Champions e a -6 persino dal sesto posto che vale la Conference League, dopo essere stati buttati fuori dall’Europa dal Feyenoord. Non è bastato il tandem panchinaro Fonseca-Conceiçao, con l’ex Porto che al momento ha fatto peggio in tutto rispetto al predecessore in campionato. Non è bastata la rivoluzione che ha portato aello Gimenez, Joao Felix, Walker, Sottil, Bondo. Così (quasi) tutto da rifare. A partire dall’alto. "Dobbiamo migliorare di tanto i nostri risultati. Se ci sono figure da inserire che ci aiutino a raggiungere i nostri obiettivi, le consideriamo", le recenti parole dell’ad Giorgio Furlani. Tradotto: un direttore sportivo, figura mancante in via Aldo Rossi.