Milan niente rinnovo per Maignan | colpo di scena clamoroso

, Reijnders ha firmato la ilpernon arriva: cosa sta accadendoIn casaè vero e proprio caos. Cosa sta accadendo in via Aldo Rossi e, contestualmente, aello? la stagione non sta andando nel verso giusto, anzi. C’è la sensazione sempre più nitida di come il fallimento sia ormai dietro l’angolo. Ed il motivo è davvero chiaro. Il nono posto in classifica ad inizio marzo con la squadra eliminata anche dalla Champions League ha di fatto messo la parola fine alla stagione del.I rossoneri sono in lotta solo per la Coppa Italia ma da sola non potrebbe bastare, nonostante in bacheca sia finita anche la Supercoppa Italiana. Sotto accusa sono finiti tutti, dall’allenatore fino ai calciatori. Per quanto riguarda Conceiçao, il discorso è semplice: sembra proprio che a fine stagione sarà addio, a prescindere da come terminerà la stagione.