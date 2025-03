Pianetamilan.it - Milan, guarda Brahim Díaz: che gol in Real-Atlético di Champions | VIDEO

Leggi su Pianetamilan.it

, ex del, ha deciso il derby di andata degli ottavi di finale diLeague traMadrid eMadrid, ex fantasista delper tre stagioni, dal 2020 al 2023, ha deciso il derby di andata degli ottavi di finale diLeague traMadrid eMadrid ieri sera al 'Bernabéu':, in questo, la prodezza valsa il 2-1 ai 'Blancos'!