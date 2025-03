Serieanews.com - Milan, decisione shock: in estate verranno ceduti. Incasso da oltre 100 milioni

Ilha già scelto di lasciar partire due giocatori titolarissimi: una doppia cessione scioccante che supererà i 100di euro: inda100(SerieANews.com)La stagione delè stata, fin qui, un completo disastro. Solamente la semifinale di Coppa Italia potrebbe salvare i rossoneri, che hanno sì vinto la Supercoppa Italiana, ma in campionato si trovano al nono posto al momento. Con ogni probabilità, il prossimo anno non verrà giocata la Champions League e, l’Europa, potrà essere conquistata o proprio attraverso la coppa nazionale, o con una rimonta nel finale di stagione.In vista della prossima annata, la dirigenza sta già valutando una rivoluzione. Non verrà confermato Conceiçao in panchina e questo appare confermato già da ora.