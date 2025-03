Ultimouomo.com - Mika Biereth e l'arte delle triplette

Nelle ultime sette partite giocate, le prime sette giocate con la maglia del Monaco,ha segnato 10 gol. Per quanto il campione sia piccolo, segnare più gol che partite giocate è il segno inequivocabile della grandezza per un centravanti. Con, però, la matematica di questi gol è quantomeno curiosa: all’esordio, il 14 gennaio contro lo Stade Reims in Coppa di Francia, ha giocato 45 minuti segnando 0 gol; tre giorni dopo, il 17 gennaio, ne ha giocati 90 contro il Montpellier in Ligue 1 segnando ancora 0 gol. Si è sbloccato il 25 gennaio segnando un gol contro lo Stade Rennais; meno di una settimana dopo, il primo febbraio, ha segnato 3 gol contro l’Auxerre, poi niente contro il PSG il 7 febbraio, niente contro il Benfica in Champions League il 12 febbraio, poi 3 gol contro il Nantes il 15 febbraio, poi zero gol contro il Lille e di nuovo il Benfica (giocando però appena 25 minuti), e infine 3 gol il primo marzo contro lo Stade Reims, la squadra contro cui aveva esordito al suo arrivo in Francia.