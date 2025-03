Tpi.it - Migranti, Piantedosi: “In Italia 5 nuovi Cpr e 3 centri come quelli albanesi”

Il ministro degli Interni Matteoannuncia l’apertura indi cinqueCpr,di permanenza per i rimpatri deiprivi dei requisiti per poter stare nel nostro Paese.“Abbiamo individuato ben cinquesiti dove realizzare Cpr e per due di essi abbiamo già affidato e realizzato gli studi preliminari e contiamo di partire con l’affidamento della realizzazione entro primavera”, spiega il numero uno del Viminale in un’intervista a La Repubblica.“Abbiamo riattivato oltre 700 posti precedentemente resi inagibili da atti di vandalismo e siamo prossimi alla riapertura del Cpr di Torino”, sottolinea. “Abbiamo realizzato sul territorio nazionale due strutture di trattenimento per le procedure di frontiera,quella in Albania, e un’altra è in via di progettazione”.