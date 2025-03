Migranti, Commissione Ue propone nuove norme su rimpatri martedì

Leggi su Ildenaro.it

Bruxelles, 5 mar. (askanews) – Laeuropea presenteràprossimo, 11 marzo, a Strasburgo la sua attesa proposta legislativa sulo deiirregolari che non hanno visto accolta la propria domanda di asilo nei paesi Ue. Lo ha confermato stasera a Bruxelles il Commissario per gli affari interni e le migrazioni, Magnus Brunner, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio Giustizia dell’Ue stasera a Bruxelles, aggiungendo che lapresenterà presto, non ancorama comunque “prima di giugno”, anche la lista europea dei paesi di origine sicuri e la revisione dei criteri dei paesi terzi considerati sicuri, in entrambi i casi, per il rinvio deiin attesa dio. A quanto riferiscono altre fonti comunitarie, non si sa ancora quando sarà presentata, invece, la nuova lista che elencherà uno per uno i paesi terzi “sicuri”, sulla base dei nuovi criteri.