Mickey 17 recensione | il sentimento di Bong Joon-ho per esaltare un ottimo film di matrice filosofica

Siamo tutti cavie, ci dice il regista coreano, che realizza un'opera colma di elementi, strutturati però secondo una logica narrativa che si avvicina a una favola riottosa e speranzosa. Protagonista un doppio Robert Pattinson. Al cinema dal 6 marzo. La bravura del grande regista si dimostra proprio nel momento in cui arriva la flessione fisiologica di un. Nell'attimo in cui la sceneggiatura esce dai binari, risultando scollegata dalla struttura cinematografica portante. In questo senso, la capacità dell'autore non vive nel riportare lo script nel confine scelto, bensì nell'assecondarlo senza forzature: la miglior regia è quella che si adatta alla scrittura, e non il contrario. Il paradigma di questo concetto lo ritroviamo in17, scritto e diretto da-ho (al primodopo il capolavoro Parasite), e basato sul romanzo7 di Edward Ashton.