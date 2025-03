Digital-news.it - Michele Dalai Senior Vice President della divisione Content di DAZN Italia

Leggi su Digital-news.it

La piattaforma di intrattenimento e live streaming sportivo, nominacomedi. Classe 1973,fa così il suo ingresso nella squadra come responsabile e supervisore delle tre funzioni Editorial (contenuti Live, Near Live e VOD), Creative & Platform (creatività di tutti i contenuti distribuiti eApp) ed Executive Production & Resources (produzione, pianificazione e gestioni costi).Si occuperà di sviluppare la strategia editoriale diper la massimizzazione dei diritti in portfolio coerentemente con gli obiettivi di business,con particolare attenzione alla Serie A e alla dimensione live del prodotto calcio, supportandonella relazione editoriale sviluppata con i Club e Lega Serie A che tiene contorinnovata partnership che caratterizza il nuovo ciclo 24-29.