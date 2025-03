Ilfattoquotidiano.it - “Mia mamma Eleonora Giorgi voleva essere cremata. Scherzava dicendo: speriamo che ‘sto Papa non mi rubi la scena”: lo rivela il figlio Andrea Rizzoli

I funerali disi terranno oggi alle 16 a Roma, nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo. L’attrice è morta per tumore al pancreas, lunedi? in una clinica della capitale. Aveva 71 anni. La camera ardente si è svolta in forma privata, mentre il funerale sarà aperto al pubblico. In una intervista a Il Corriere della Sera il, che col fratello Paolo Ciavarro è rimasto al fianco della madre fino all’ultimo istante, ha raccontato gli ultimi attimi di vita della.“Abbiamo guardato gli aironi fuori dalla finestra,e? riuscita ad affacciarsi. – ha raccontato – Da giorni mangiava solo l’insalata di finocchi, arance e olive che preparava Paolo e l’estratto di carota, mela e arancia che facevo io: per noi era un modo bello di prenderci cura di lei, perche? non potevamo fare nient’altro per aiutarla.