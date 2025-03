Iodonna.it - «Mi diceva che ero la figlia femmina che non aveva avuto»

Leggi su Iodonna.it

«Lei ha detto a miaNina di raccontare al fratello che leilitigato con Dio ma che Dio la voleva assolutamente al suo fianco e che lei sarebbe diventata un angelo e tutte le volte che loro volevano comunicare con lei avrebbero dovuto guardare il cielo.che ero lache non, siamo due bilance che si sono riconosciute nell’amore della bellezza. Io l’avrei presa come mia amica nonostante fosse mia suocera. Lascia un’eredità di amore puro e di verità, mi ha insegnato ad essere un’anima più vera con meno costruzioni e di perdermi meno nelle sciocchezze. È stata più presente del solito e i nipoti sono stati anche una cura per lei. Chi non ha vissuto i nonni ha una grande mancanza»: Clizia Incorvaia, compagna del figlio di Giorgi Paolo Ciavarro.iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo Funerali Eleonora Giorgi, Clizia Incorvaia: «Vi racconto il messaggio d’amore lasciato ai nipoti» iO Donna.