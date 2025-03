Ilrestodelcarlino.it - Metro, lavoratori in prefettura per scongiurare i licenziamenti

della sede riminese del Gruppodomani alle 11,30 saranno ricevuti, in delegazione, ina Rimini. Un incontro richiesto dai dipendenti dello storico punto vendita che – come idel magazzino di Pozzuoli – vedono il proprio futuro a forte rischio. L’azienda ha da tempo infatti annunciato la chiusura delle due sedi, e conseguenti, entro il prossimo 30 aprile. La situazione del Gruppo, realtà specializzata in prodotti alimentari e attrezzature per la ristorazione per locali e hotel, è seguita anche da un tavolo di crisi convocato o scorso autunno dalla Regione Emilia Romagna, Provincia e Comune di Rimini, che ha sollecitato il ministero del Made in Italy a trovare soluzioni condivise. I rappresentanti sindacali dei circa 30 dipendenti riminesi hanno più volte espresso forti perplessità per un’operazione aziendale "improvvisa", giudicata incomprensibile "anche alla luce della contemporanea apertura di nuove sedi in Italia".