Liberoquotidiano.it - Meteo, Mario Giuliacci: Italia investita dalle piogge, allagamenti (dove e quando)

Sta per arrivare un treno di maltempo cone gelo senza precedenti. Di fatto nel prossimo weekend il clima mite di questi giorni sarà solo un ricordo e a questo punto conviene fare il punto come fa il colonnellosu.it. L'esperto non ha dubbi e profetizza un fine settimana da incubo: "Tra la giornata di sabato 8 e domenica 9 marzo avremo un deciso peggioramento su buona parte delle regioni conintense anche sottoforma di nubifragi e nevicate sui rilievi. L'origine di questo maltempo si collega alla formazione di cicloni in discesa dall'Oceano Atlantico e dirette verso l'Europa ed il Mediterraneo. Nella giornata di sabato avremo solosul Sude sulle due Isole Maggiori. Domenica avremo invecepiù abbondanti con veri e propri nubifragi con rischio di".