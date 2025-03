Bergamonews.it - Metastasi cerebrali: la radiochirurgia come nuova opzione di trattamento

Lerappresentano una delle complicazioni più temute nei pazienti oncologici, interessando tra il 30% e il 40% di chi combatte contro un tumore. Questa condizione si verifica quando le cellule tumorali, originarie di un’altra parte del corpo, raggiungono il cervello tramite il sangue, con impatti significativi sulla qualità e sull’aspettativa di vita del paziente.Tuttavia, esistono oggi soluzioni innovative per trattare queste, tra cui la. Si tratta di una tecnica avanzata e non invasiva, che consente di colpire lecon precisione, senza ricorrere alla chirurgia tradizionale.“Laè una terapia che utilizza raggi ad alta concentrazione per agire direttamente sulle, facendo regredire o scomparire il tumorese fosse stato asportato chirurgicamente”, spiega il professor Rosario Mazzola, responsabile della Radioterapia di Humanitas Gavazzeni e docente di Humanitas University.