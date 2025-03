Tg24.sky.it - Mestre, sedicenne scomparsa da più di una settimana: l'appello dei genitori

Un nuovo, a unadalla. Idi una ragazza 16enne (Sofia S.) di Montagnana, comune italiano in provincia di Padova, hanno pubblicato un post su Facebook chiedendo aiuto per ritrovarla. La minorenne èla mattina di lunedì 24 febbraio (alle ore 8.40 circa) nel tragitto tra, dove si trova la sua scuola, e Mogliano Veneto, dove stava temporaneamente vivendo all’interno di una comunità protetta. L’ultimo contatto telefonico è avvenuto intorno alle 9.20 con un telefono non suo ed è stata vista l’ultima volta alla stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia. Come riportato nel volantino pubblicato dalla Città di Montagnana, Sofia è alta circa 1,70 metro e, al momento della, indossava un vecchio paio di scarpe bianche Nike, pantaloni e bomberino nero; i capelli erano raccolti e non ha con sé contanti, cellulare e tantomeno i documenti.