Messico, i corpi di nove ragazzi ritrovati così: orrore senza fine

in: ismembrati digiovani, dati per dispersi dal 27 febbraio dopo una vacanza al mare, sono statiin lungo l’autostrada Cuacnopalan-Oaxaca, nello stato di Puebla. Una notizia terribile che ha sconvolto il Paese, dopo che le famiglie avevano lanciato disperati appelli nelle scorse settimane.Leggi anche: Trump show: “America inarrestabile. Prenderemo la Groenlandia e andremo su Marte. La Russia vuole la pace”Secondo fonti vicine all’indagine, almeno quattro dellevittime, le uniche finora identificate, avevano fra i 21 e i 29 anni. Suiferite da arma da fuoco e altri segni di tortura. Una ragazza di 19 anni, originaria di Tlaxcala e anch’essa dichiarata scomparsa, è stata invece ritrovata viva e potrebbe ora fornire informazioni decisive per ricostruire l’accaduto.