"Mermaidcore". Estetica da sirena, tutta bagliori. La top incanta la serata parigina con un'inedita chioma silver

Colpo di scena per Gigi Hadid. In trasferta a Parigi, la top model 29enne ha lasciato tutti a bocca aperta al Le Grand Dîner du Louvre con una sorprendentecolor, audace e al contempo ultra sofisticata. Bionda naturale, Gigi Hadid ha abbracciato il fascino glaciale di un colore di capelli (temporaneo) grigio-argento. Daper una notte. Jennifer Aniston entra nel club delle star coi capelli grigi. E i fan impazziscono X Capelli grigio-argento come Gigi HadidLa top si è affidata alle mani esperte del colorista e hairstylist delle star Dimitris Giannetos, tra le cui blasonate clienti figurano Demi Moore e Kim Kardashian (solo per citarne alcune).