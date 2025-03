Juventusnews24.com - Mercato Juventus, rifondazione in difesa? Oltre al difensore centrale piace questo terzino: può arrivare con lo scambio di questo bianconero

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24inin vista della sessione estiva: tutti gli ultimi aggiornamenti sui possibili colpi dei bianconeriIlcontinua a monitorare giocatori in vista della prossima sessione estiva. Secondo quanto riportato da alcuni portali spagnoli e da Bianconeranews, tra i nomi monitorati per ladel futuro ci sarebbe anche quello di Miguel Gutierrez.Esterno basso mancino, classe 2001, gioca nel Girona, che lo ha prelevato dal Real Madrid nell’estate del 2022 per 4 milioni di euro. La sua valutazione è di 25 milioni di euro dalla società proprietaria del cartellino e i Blancos detengano un diritto di recompra pari a 9 milioni di euro e il 50% sulla futura rivenditaLeggi sunews24.com