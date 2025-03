Juventusnews24.com - Mercato Juventus, Conte piomba sull’obiettivo bianconero! Possibile assalto del Napoli a giugno. L’indiscrezione

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24! I dettagli sul futuro di Lorenzo Lucca, finito anche nel mirino delAntoniosarebbe rimasto piacevolmente impressionato dalla crescita di Lorenzo Lucca dell’Udinese. A riportareè Il Mattino, facendo il punto sull’attacco delin vista della prossima stagione.Stando a quanto riportato dal quotidiano, il club azzurro sarebbe in prima fila per l’attaccante dell’Udinese, seguito ormai da mesi anche dal calcioJuve. Non mancherà dunque la concorrenza nella prossima estate.Leggi sunews24.com