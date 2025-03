Cataniatoday.it - Mercatino 'A Fera Bio

Doppio appuntamento anche per il 2025! Vi aspettiamo la seconda e la quarta domenica di ogni mese. Insieme a Slow Food Catania, l’associazione A’Bio dà vita al Mercato della Terra per una terra e un cibo buono, pulito e giusto. Sarà possibile effettuare il tesseramento 2025 in.