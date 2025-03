Quotidiano.net - Mercati azionari europei accelerano con il piano da 500 miliardi del governo tedesco

in ulteriore accelerazione: anche sulla spinta deldi investimenti da 500delin formazione, la Borsa di Francoforte sale del 3,6%, con Milano, Parigi e Madrid che crescono del 2,4%. Più caute Londra e Amsterdam, comunque in rialzo dello 0,8%. Sulla nuova politica che porta forti vendite sui titoli di Stato tedeschi, prosegue la tensione sui bond di tutto il Continente, con i tassi sui Bund a 10 anni in aumento attorno ai 20 punti base. In crescita di 14 'basis point' i Btp italiani, al 3,76%. Euro forte contro il dollaro in rialzo dello 0,8% a quota 1,07.