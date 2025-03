Lanotiziagiornale.it - Meno paletti ai produttori di auto, Ursula annacqua il Green Deal

L’Unione europea ci ripensa. Ancora una volta. La Commissione, che un tempo sbandierava ilcome simbolo di una transizione ecologica irreversibile, ha deciso di ridimensionare gli obiettivi sulle emissionimobilistiche. Con una mossa che sa di resa, il nuovo schema allenterà la presa sulle casemobilistiche, consentendo loro di calcolare le emissioni medie su un triennio invece di riferirsi ai dati annuali. Tradotto: obiettivi più facili da raggiungere e multe più difficili da incassare.A parlare di “pragmatismo” e “neutralità tecnologica” è statavon der Leyen, dopo un nuovo incontro con i giganti dell’industriamobilistica. Il concetto è chiaro: servono regole più morbide per le aziende che faticano a stare al passo. Il problema? L’industria europea arranca non per colpa dei limiti ambientali, ma perché non è mai riuscita a tenere il passo dell’elettrico, a differenza della Cina.