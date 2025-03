Lanazione.it - Menarini punta al mercato globale: “Bene gli Usa. La Ue? Troppa burocrazia”

Firenze, 5 marzo 2025 – “Europa si è fatta e si sta facendo male da sola con una serie di regole e burocrazie che imprigionano lo spirito imprenditoriale e che non tengono conto delle esigenze dell’innovazione. Il settore più nobile, più ricco di ricerca, di scienza e dificio per il mondo, l’Europa se lo sta facendo scappare con scelte assolutamente miopi”. Risponde così Lucia Aleotti, azionista e membro del board della multinazionale del farmacoGroup, al problema dei dazi che dall’America potrebbero massacrare l’intera economia Europa. E scandisce solo ’obblighi’, ’obblighi’, ’obblighi’. Un problema che non tocca per ora la multinazionale del farmaco con sede a Firenze, visto che “negli Usa abbiano un piccolo stabilimento di produzione diagnostica con accordi per la produzione sul suolo americano in conto terzi.