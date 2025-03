Formiche.net - Menarini e la sfida globale. L’Europa perde (ancora) terreno tra Cina e Stati Uniti

L’industria farmaceutica europea si trova di fronte a unageopolitica senza precedenti. Mentreavanzano con politiche industriali aggressive e investimenti mirati,sembra intrappolata in una rete di regolamenti e vincoli burocratici che ne limitano la competitività. Il recente dibattito sui dazi e il confronto tra le grandi potenze economiche, inoltre, pone interrogativi critici sul futuro del settore. Questo è quanto è emerso in occasione del tradizionale appuntamento annuale del Board dicon la stampa.UN’EUROPA MASOCHISTA“si fa male da sola”, afferma Lucia Aleotti, azionista e membro del board di. “Il presidente Draghi ha parlato di dazi autoinflitti, e non posso che essere d’accordo. L’Unione europea ha imposto a se stessa un sistema normativo che soffoca lo spirito imprenditoriale.