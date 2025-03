Dayitalianews.com - Menarini, Aleotti: “Ci aspettiamo un 2025 di crescita”

“Ciunin linea con gli anni precedenti, quindi un anno didove siamo pronti a rispondere a difficoltà che comunque negli ultimi anni o ogni anno si presentano a livello di qualche geografia. L’elemento forte della nostra azienda è la scelta di continuare ad investire massicciamente in ricerca e sviluppo”. Lo ha detto Lucia, azionista e membro del Board di, nel corso di una conferenza stampa a Firenze per presentare i dati del fatturato 2024 del Gruppo. “Ricordo che l’investimento del 2024 ha toccato i 500 milioni di euro, che significa l’11% del nostro fatturato farmaceutico, e questo grazie alla volontà dell’azienda di reinvestire la totalità dei propri utili all’interno della dell’azienda stessa per rafforzarla e continuare il percorso di”, ha aggiunto Lucia