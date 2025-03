Secoloditalia.it - Meloni su Rai1, il delirio del grillino: “Giorgino gli ha chiesto solo di Sanremo”. Il conduttore replica con stile

Leggi su Secoloditalia.it

Il capogruppo del M5S in Vigilanza Rai, Dario Carotenuto, ha perso una buona occasione per tacere in merito all’intervista a Giorgiasu. Ilevidentemente ha avuto la parola più veloce del pensiero o non ha visto XXI Secolo, il programma di approfondimento condotto da Francesco, il quale ha sottoposto il premier a una serie di questioni sostanziali: essenzialmente concernenti la politica internazionale, i rapporti transatlantici, il riarmo, le mosse dell’Unione europea, i dazi di Trump, il ruolo delle opposizioni.al termine del lungo colloquio – come sa chi ha seguito l’intervista- ilha alleggerito i temi fino a quel momento trattati per fare un paio di domande personali. Ma siccome una critica alla presunta Telegarantisce l’esistenza in vita (politica) allora ecco partire il siluro dell’esponente pentastellato della Vigilanza Rai che ha voluto mettere in croce il