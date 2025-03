Iltempo.it - Meloni non si piega all'Anm: muro contro muro nell'incontro. Avanti con la riforma

Due ore di faccia a faccia e nessun passo, anzi. Governo e Associazione nazionale magistrati restano su sponde opposte, a dividerli in maniera netta la separazione delle carriere tra giudici e pm e l'istituzione di un doppio Csm e di un'Alta corte disciplinare. L'infissato a palazzo Chigi produce una rottura netta con la nuova giunta dell'Anm, che si presenta al completoa sede del governo e con appuntata sulla giacca una coccarda tricolore, stesso simbolo utilizzato giovedì scorso in occasione dello sciopero delle toghelacostituzionale. All'uscita il presidente del sindacato, Cesare Parodi, chiarisce senza troppi giri di parole lo stato dell'arte: "C'è stato un lungo scambio di opinioni che non ha portato a sostanziali modifiche delle nostre posizioni, e tanto meno a quelle del governo.