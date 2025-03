Secoloditalia.it - Meloni festeggia lo spread sotto i 100 punti, minimo storico. Ma la destra non doveva spaventare i mercati?

Dopo i buoni riscontri dell’Istat sul fronte del Pil e del deficit e quelli sul boom occupazionale, arrivati nei giorni scorsi, oggi il governopuòre un altro record. Lotra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi è scesoquota 100per la prima volta dal settembre 2021. Il differenziale oggi ha aperto a 98dai 107 della chiusura di ieri. Il rendimento viaggia intorno al 3,6%, mentre gli investitori valutano il potenziale aumento della spesa per la difesa in Europa e le tensioni commerciali.Lotra i titoli di Stato italiani (BTP) e quelli tedeschi (Bund) a 10 anni rappresenta la differenza nei rendimenti di questi due strumenti finanziari ed è un indicatore chiave della percezione del rischio associato al debito sovrano italiano.Leggi ancheL'Istat certifica un'economia in salute, solo la sinistra vede miseria e carestia.