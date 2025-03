Ilrestodelcarlino.it - Mediterranea in Ucraina. Due tonnellate di aiuti e sorrisi per i bambini

Incon un carico di duedi beni. Anche i volontari di Cesena hanno partecipato alla 18esima missione indiSaving Humans e Music&Resilience, arrivata lunedì a Leopoli. Gli attivisti e le attiviste dei gruppi diEmilia-Romagna (Bologna, Carpi, Cesena, Ferrara, Formigine, Modena, Parma, Reggio Emilia e Rimini) consegnerannoumanitari donati tramite raccolte organizzate in tutta la regione. Con cinque mezzi si sono messi in viaggio il primo marzo da Bologna per raggiungere i campi profughi della città di Leopoli, con duedi beni, raccolti grazie a una rete solidale che ha mobilitato associazioni, imprese e cittadini. Alle popolazioni in difficoltà porteranno anche la musicoterapia per ritagliare spazi musicali e di convivialità nei campi e nei luoghi di accoglienza delle persone rifugiate.