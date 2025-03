Lapresse.it - Medioriente, Netanyahu: “La nazione vuole la vittoria e l’avrà”

Parlando alla cerimonia che segna la fine del mandato del tenente generale Herzi Halevi come comandante dell’Idf e l’inizio di quello del generale Eyal Zamir il premier israeliano, Benjamin, ha affermato che “lala, e la sta ricevendo e”. Lo riporta il Times of Israel.ha aggiunto che in merito agli ostaggi “li riporteremo tutti a casa”.: “Gli ostaggi torneranno tutti a casa”ha aggiunto che Israele deve “raggiungere pienamente gli obiettivi della guerra” fra cui “la” sull’Iran e sui suoi alleati.ha elencato come basi per garantire la sicurezza di Israele “una mentalità di attacco, una forza schiacciante, perseveranza, sicurezza e un senso di rettitudine”. Demolite le case di due terroristiDurante un’operazione nella città di Hebron, in Cisgiordania, l’Idf ha reso noto di aver demolito le case di due terroristi palestinesi che hanno ucciso sette persone e ne hanno ferite 15 a Tel Aviv in ottobre.