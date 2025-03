Ilgiornaleditalia.it - Medici pagano 4 mld di Irpef, sindacato Cimo: "Stipendi bassi e fuga all’estero"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Roma, 05 mar. - (Adnkronos) - “Idipendenti del Servizio sanitario nazionaleogni anno 4 miliardi di euro di, tenendo in considerazione esclusivamente i redditi da dipendenti e dalla libera professione intramoenia, ed escludendo quindi eventuali prestazioni eseguite in studi o in