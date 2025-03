Ilrestodelcarlino.it - Mazza in auto con la scritta ’Anestesia’

"Anestesia". Questo c’era scritto su unada baseball che i carabinieri hanno trovato nell’di un barman di San Benedetto. E non c’è dubbio che non si trattasse di una goliardata di carnevale tanto più che era pieno settembre. L’uomo è finito sotto processo con l’accusa di porto abusivo ed ingiustificato di uno strumento atto ad offendere; così è stata infatti catalogata lada baseball in possesso di una persona di una certa età che certamente non stava andando al campo di allenamento o a giocare una partita fra amici. Era il 15 settembre del 2022; intorno alle 3,30 di notte i militari dell’Arma hanno visto arrivare nella loro direzione in viale dello Sport una vettura Bmw alla quale hanno imposto l’alt esponendo la paletta d’ordinanza. Il conducente della vettura non si è però fermato ed ha proseguito la sua marcia.