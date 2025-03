Calciomercato.it - Maxi stangata, UFFICIALE: nove mesi di squalifica

Leggi su Calciomercato.it

Il comunicatoè arrivato dopo una lunga attesa: sentenza clamorosa nei confronti del tecnicoUna sentenza che ha del clamoroso. Arrivata dopo una lunga attesa e che obbligherà ad uno stop di ben: lo stop infatti è fissato fino al 30mbre 2025 compreso.clamorosa per Fonseca:di stop (LaPresse) – Calciomercato.itSe il Milan non sorride, altrettanto fa il suo ex allenatore Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese ha letteralmente perso la testa nel corso della sfida tra il suo Lione e il Brest, arrivando ad un faccia a faccia contro l’arbitro Millot. Una scena clamorosa, che ha portato il direttore di gara ad espellere il tecnico lusitano. Un gesto che ha fatto pensare ad una lunganei confronti dell’allenatore.che in un primo momento poteva essere di sette, ma alla fine si è rivelata addirittura più pesante.