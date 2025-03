Napolitoday.it - Maxi rissa con coltelli nel centro storico: nei guai tre giovanissimi - VIDEO

Leggi su Napolitoday.it

I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di tre 19enni: per uno l’obbligo di dimora nel comune di Napoli mentre per gli altri due il divieto di dimora nel comune partenopeo.I tre indagati sono accusati di aver partecipato – insieme ad altri soggetti in corso.